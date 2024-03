Homem se ‘revolta’ com namorada após ela se recusar a receber o próprio salário

Um homem, de 23 anos de idade, se manifestou no Reddit, após ter ficado bravo com uma decisão da namorada, 20. Segundo ele, sua parceira teria se recusado a receber um valor de seus serviços prestados no passado. O desabafo foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/Bazll01.

“Clara fez parte do time do colégio de sua universidade por mais de alguns semestres. No semestre passado, ela saiu no final do período porque descobriu que a equipe havia se tornado bastante tóxica para seu bem-estar emocional e terminou mal”, iniciou o relato na rede social.

Após um semestre, a universidade liberou o salário dos contribuintes do semestre anterior, dando direito à jovem de receber. No entanto, seu namorado revelou que ela se recusou a aceitar.

“Acho que é por orgulho dela, além de dar a desculpa de que a equipe poderia usar mais do que ela. É importante notar que Clara não está bem de vida e sua família mal consegue sobreviver”, desabafou o rapaz.

“[Clara] realmente poderia usar o dinheiro para comprar as coisas de que precisa. Agora, discutimos sobre ela não reivindicar seu salário devido ao seu orgulho e estar em más relações com o resto de sua equipe, apesar de eu ter explicado que completou o serviço que lhe dá direito ao salário. Ela ainda se recusa a pegar seu estipêndio.

Ao finalizar o relato na rede social, o jovem salientou que sua namorada também poderia usar o valor para quitar uma dívida que tem com ele. No entanto, a jovem decidiu não aceitar o valor da bolsa.

