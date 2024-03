Gari brasileiro brilha em competição mundial de Karatê

Em uma história que parece saída de um roteiro cinematográfico, Renato Santos, um humilde gari do Distrito Federal, se lança em uma aventura esportiva que desafia as expectativas.

Com menos de cinco anos dedicados ao karatê, sua paixão e habilidade excepcionais o levaram a representar o Brasil em nada menos que o Campeonato Mundial de Karatê na Europa. Seu comprometimento e a rápida ascensão no esporte são um testemunho de sua determinação, talento, e a crença de que, com o apoio certo, qualquer sonho é alcançável.

Da limpeza de ruas à conquista de medalhas

Renato começou sua jornada no karatê em 2019, incentivado pelo primo Lincon Vidal, membro da Seleção Brasileira do esporte.

Apesar dos desafios, incluindo a falta de recursos para equipamentos, inscrições e viagens, Renato encontrou no karatê não apenas uma paixão, mas uma vocação.

A Sustentare Saneamento, empresa onde trabalha como varredor, reconhecendo seu potencial e dedicação, decidiu apoiá-lo, fornecendo os recursos necessários para que pudesse competir.

Entre 21 e 24 de março, Renato representará o Brasil em dois torneios no World Karate Championships, marcando sua estreia internacional.

Foto: Divulgação

Competindo na categoria verde roxa, ele tem a ambição de trazer para casa duas medalhas de ouro. Seu histórico é impressionante: com 31 medalhas e 7 troféus já conquistados, ele é líder no ranking de sua categoria pela Federação Brasiliense de Karatê pelo segundo ano consecutivo, e vice-líder no ranking da Federação Mineira.

A rotina de Renato é uma mescla de trabalho árduo e treinamento intensivo. Após sua jornada diária como gari, das 6h às 14h20, ele se dedica ao karatê na Vitay Life Saúde, outra instituição que o patrocina.

Esse apoio, segundo ele, foi crucial para suas conquistas no esporte. Agradecido, Renato enfatiza a importância da Sustentare em sua jornada, destacando como a empresa facilitou sua participação em competições e treinamentos.

Fonte: Só Notícia Boa

LEIA TAMBÉM: Motoboy pratica inglês durante suas entregas em BH e conquista a web