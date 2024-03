França anuncia uma lei que permite ‘assistência na morte’ sob estritas condições

O presidente da França, Emmanuel Macron, participa de uma conferência de imprensa antes de uma comida de trabalho com a presidenta da Moldavia, Maia Sandu, no palácio de Eliseé em Paris, em 7 de março de 2024. (AP Foto/Christophe Ena) AP (Christophe Ena/AP)

Um novo projeto de lei que busca legalizar a ‘assistência na morte’ na França foi anunciado pelo presidente Emmanuel Macron nesta segunda-feira. O projeto de lei permitirá que adultos com doenças terminais tomem uma medicação letal, pela primeira vez no país.

No ano passado, foi publicado um relatório que demonstrou que a maioria dos cidadãos franceses é a favor da legalização das opções para terminar com a vida.

O que disse Macron sobre o projeto de lei para assistência na morte?

Em uma entrevista publicada na segunda-feira pelos jornais franceses La Croix e Libération, Macron disse que a nova norma estará restrita a adultos que sofrem de doenças incuráveis e se espera que morram a curto ou médio prazo, e que sofrem de dor física ou psicológica ‘não tratável’.

O governante também disse que a lei oferecerá "uma via possível, em uma situação específica, com critérios precisos, em que a decisão médica desempenha um papel".

Um dos exemplos que o líder usou foi o dos doentes terminais de câncer, que até agora tinham que viajar para o exterior para pôr fim às suas vidas.

Apenas pessoas com 18 anos ou mais, com capacidade de formar sua própria opinião, poderão participar do processo, o que significa que pessoas com distúrbios psiquiátricos e neurodegenerativos como o Alzheimer não poderão optar por ele, esclareceu Macron.

Ele explicou que "os pacientes que desejam iniciar o processo terão que reconfirmar sua decisão após 48 horas e depois receberão uma resposta de uma equipe médica em até duas semanas". Dessa forma, um médico emitirá uma receita válida por três meses para a medicação letal.

As pessoas podem tomar a medicação em casa, em uma residência ou em um centro médico e, caso não consigam fazê-lo sozinhas devido ao seu estado físico, poderão receber ajuda de uma pessoa de sua escolha, um médico ou uma enfermeira.