Faleceu criador de conteúdo em acidente de trânsito ao tentar salvar um animal na estrada

Num triste incidente, um popular influenciador colômbiano Eliceo Campos Ocha, perdeu a vida em um acidente de trânsito. De acordo com relatos das autoridades locais, o jovem estava a caminho em sua motocicleta quando uma vaca surgiu em seu caminho, fazendo com que perdesse o controle e colidisse com uma calçada e uma casa.

Apesar de ter sido transferido imediatamente para o hospital, infelizmente, os médicos não conseguiram salvar sua vida. Eliceo, com apenas 25 anos, era reconhecido por sua criatividade na criação de conteúdos e por ser proprietário de um restaurante de sucesso.

Em sua famosa conta ‘Quatro Olhos’, ele compartilhava vídeos engraçados de humor e brincadeiras que o haviam lançado para a fama nas redes sociais. Sua morte repentina chocou seus seguidores e a comunidade em geral, deixando um vazio no mundo do entretenimento digital desta região.