Estudantes deram o dinheiro de viagem para professor após incêndio em sua casa

Um gesto amoroso, digno de destaque, foi realizado por alunos, depois que decidiram que todo o dinheiro que haviam juntado para a tão esperada viagem de estudos seria dado ao seu professor orientador, Felipe Carrasco, após o incêndio em sua casa.

E não foi apenas isso, pois os alunos também calçaram seus tênis e roupas de trabalho para ajudar a recolher os destroços que restaram no local do incêndio que começou em uma casa vizinha e acabou afetando as duas residências.

De acordo com o que um dos responsáveis contou ao jornal Las Últimas Noticias, seus alunos ajudaram sem hesitar desde que souberam do ocorrido e decidiram quase instantaneamente presentear o dinheiro que haviam juntado para a viagem de estudos.

“Quando tudo já estava limpo, eles se reuniram no jardim da frente e disseram ao professor que decidiram presenteá-lo com o dinheiro arrecadado por eles para sua viagem de estudos. ‘É para que compre roupas ou o que precisar, queremos que fique bem, com um passeio pelo rio nós ficamos felizes’, disseram”, disse o responsável ao jornal.

“Eu nunca vou esquecer”

“Era um dinheiro que haviam arrecadado em atividades para viagem ao longo destes quatro anos, em um trabalho separado dos responsáveis. Eles me faziam guardar, grande parte disso estava em uma caixinha de metal que escapou do incêndio,” relatou o professor de 29 anos.

“Em nenhum momento eu esperei, e eles olharam desinteressadamente e decidiram aquilo para conter minha frustração. Foi um momento muito emotivo que nunca esquecerei (...) Eles mencionaram que agora não importa para eles para onde vamos viajar, desde que vamos juntos”, concluiu emocionado.

Isso não é tudo, pois na escola também foram realizadas atividades como o clássico ‘dia do jeans’ às sextas-feiras para arrecadar mais recursos e poder ajudar o professor orientador afetado pelo incêndio que destruiu a casa que ele alugava.