Escolha de nome de bebê deixa amiga preocupada com a saúde mental da mãe da criança

A escolha do nome de um bebê sempre vem conectada com os gostos pessoais de seus pais. No entanto, em alguns casos ela pode carregar um significado a mais. Conforme um relato publicado no Reddit, é justamente este significado que está deixando uma mulher preocupada com sua amiga.

Sem se identificar, a mulher, de 27 anos, conta que sua amiga Sarah e o marido, John Jacob, estão a espera de um bebê. Há um ano o casal passou por um momento traumático em que Sarah sofreu uma perda gestacional tardia, a fazendo dar à luz um bebê natimorto.

“O bebê era um menino que foi nomeado como John Jacob II. Minha amiga foi forte e conseguiu anunciar a chegada do filho natimorto e encarar a situação com braveza. Eles até mesmo chegaram a fazer um enterro para o bebê e a colocar uma lápide com seu nome em sua homenagem”, explica.

“Na última semana, Sarah convidou a todos para o chá de bebê de seu filho. Ela está novamente grávida e a espera de outro menino. Durante a celebração ela decidiu anunciar o nome o bebê e surpreendeu a todos ao dizer que o filho se chamará John Jacob III”.

Ela ficou preocupada

Segundo a amiga, todos presentes ficaram em êxtase com a notícia, mas ela ficou preocupada com a situação e não conseguiu regular suas emoções rápido o bastante antes que a amiga percebesse que havia algo de errado.

“Ela se distanciou de mim e outras pessoas que estavam presentes na celebração me mandaram mensagens compartilhando que também se sentiram chocados com o anúncio”.

“Eu pretendo conversar com Sarah e explicar a ela a situação e o motivo pelo qual sua escolha é preocupante não só para ela e o marido, mas também para o filho”. É errado eu dizer a ela que ela está agindo de forma cruel com a criança?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, a situação é bem complicada.

“É uma situação complicada. Sua amiga claramente não elaborou bem o luto pela perda do filho, mas não é saudável relembrar o primeiro filho através da vida do irmão. Apesar disso, essa não é uma decisão sua e cabe aos pais terem a palavra final”, comentou uma pessoa.

“Você não reagiu de forma errada, apenas foi pega de surpresa. Tente conversar com ela com calma e explicar sobre as etapas do luto e porque não é uma escolha saudável seguir com este nome”, finalizou outra.

