“Ele é um psicopata, são muitas as ameaças que faz”: relato desesperado de jovem contra ex-parceiro

Como um “psicopata”. Foi assim que uma jovem definiu seu ex-parceiro, que há dois anos a está chantageando com a ameaça de divulgar fotos íntimas após o término do relacionamento.

Segundo foi relatado em uma reportagem do programa matinal “Contigo en la mañana”, o sujeito a segue até o trabalho e a persegue nas proximidades de sua casa, apesar de ter uma ordem de afastamento. Isso sem mencionar o assédio que ele realiza nas redes sociais, onde a ameaça de publicar fotos dela nua.

"Ele é um psicopata, ele me segue para onde quer que eu vá. Eu tenho uma ordem de restrição contra ele. Ele diz que se não for com ele, não será com ninguém. São muitas as ameaças que ele faz", relatou afetada.

Na denúncia feita, foram mostradas mensagens que o homem enviou através do Whatsapp, ameaçando publicar conteúdo comprometedor.

Jovem denuncia ex-parceiro por assédio e ameaças

""Continua me ignorando, eu juro que não vou parar. Responda-me agora, continue me ignorando, porque tenho guardadas suas fotos sem roupa e vou usá-las novamente, assim como costumava fazer antes. Queria a fera de volta? Continue me ignorando, que vou voltar pior. Quer que eu coloque sua foto sem roupa na conta da Disney?", ameaçou.

Como resultado, a jovem afirmou que “já ultrapassou todos os limites. Ele está me chantageando com fotos íntimas minhas, já as postou nas redes sociais e criou contas no Instagram se passando por mim”.

Além disso, acrescentou que "até ontem ele estava me assediando e criando perfis com fotos íntimas minhas, nos quais oferecia serviços sexuais. Isso foi ontem à noite, nada o detém. Ele posta fotos minhas e adiciona pessoas que eu sigo e que também me seguem".

Após a denúncia, o programa matinal ofereceu disponibilizar um advogado para acabar de uma vez por todas com as chantagens e ameaças, conforme relatado pelo La Cuarta.