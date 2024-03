Assassinato de um homem pelas mãos de seu pai durante uma discussão no Equador. Imagem referencial Imagem de disparo com velocidade do obturador rápida. Cartuchos calibre 12 sendo ejetados de uma espingarda tradicional de calibre 12 lado a lado. Preto e branco com cor seletiva. (Landscapes, Seascapes, Jewellery/Getty Images)

O incidente ocorreu em 5 de março de 2024. Um idoso de 88 anos matou seu próprio filho. Ele teria usado uma arma tipo carabina para disparar no peito do filho após uma discussão. Isso ocorreu na cidade de Quito, no Equador.

Atualmente sabe-se que o idoso está em prisão domiciliar devido à sua idade, então ele está usando uma tornozeleira eletrônica. Além disso, ele sofre de uma doença crônica.

Da mesma forma, foi ordenado que não realize atos de “perseguição ou intimidação” contra sua esposa. De acordo com a Polícia Nacional, o assassinato ocorreu durante uma discussão por motivos de herança de terras. Moradores da região também afirmaram que a partir da residência onde ocorreu a morte violenta, sempre se ouviam discussões.

Após pai e filho discutirem, a esposa do agressor e mãe da vítima ouviu o disparo de uma arma de fogo. Após o crime, as autoridades, ao chegarem ao local do incidente, puderam observar um corpo caído nas escadas de entrada que levam à residência.

Assassinato de um homem pelas mãos de seu pai durante uma discussão no Equador. Imagem referencial Um close de uma pessoa segurando uma espingarda com fumaça saindo do cano com grama ao fundo (Alex Walker/Getty Images)

Mais tarde, uma ambulância do Ministério da Saúde Pública chegou, onde a paramédica de plantão, após uma avaliação médica, confirmou o falecimento da pessoa identificada como o senhor Juan Francisco Garcia.

A arma foi entregue às autoridades, que procederam com a detenção do idoso, que hoje está sendo processado. Até o momento, sabe-se que o corpo da vítima já foi retirado pela mãe para se despedir pela última vez.

Atualmente, sabe-se que a mãe da vítima terá que encontrar um lugar para morar durante os 30 dias que durará a investigação realizada pelo Ministério Público para determinar a culpabilidade de seu marido no crime contra seu filho.