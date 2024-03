Amiga arrasada após crítica ao nome do bebê inspirado em 'Game of Thrones'

Uma simples conversa entre amigas sobre o nome do bebê de uma delas acabou se transformando em uma polêmica após uma crítica considerada ofensiva. A escolha do nome, inspirada na famosa série 'Game of Thrones', gerou controvérsia e desentendimento entre as duas.

A futura mãe, fã da série, decidiu batizar sua filha com o nome Arya, em homenagem à personagem Arya Stark. Inicialmente, sua amiga deu uma opinião positiva sobre a escolha, mas alertou sobre a crescente popularidade de nomes inspirados na série, tornando-os comuns.

'I told my pal her baby name is ridiculously stupid and now she's devastated' https://t.co/57rXNJwN2B — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) March 11, 2024

Mudança de planos

Preocupada em não ter um nome comum para sua filha, a futura mãe decidiu modificar a grafia do nome para Aughreighyah, buscando originalidade. No entanto, ao compartilhar a novidade com sua amiga, recebeu uma crítica contundente, considerando a nova grafia como "ridiculamente estúpida".

A crítica provocou uma discussão online, com muitos apoiando a amiga e questionando a necessidade de complicar o nome da criança. Alguns argumentaram que a nova grafia apenas tornaria mais difícil a vida da criança, enquanto outros defenderam o direito da futura mãe em escolher o nome que preferisse.

Enquanto a futura mãe buscava originalidade, a crítica recebida a fez repensar sua decisão, destacando a importância do respeito e da comunicação sensível entre amigos.