Viraliza vídeo de mulher que acompanhou marido em jogo de futebol e fez aviso sério: ‘Quem encostar nele, vai se arrepender

Uma mulher revoltada decidiu acompanhar o marido em uma partida de futebol amador em que ele era um dos jogadores, no Rio de Janeiro, e decidiu mandar a real para os outros em campo.

Como detalhado pelo site Metropoles, o momento foi captado em vídeo e acabou viralizando nas redes sociais.

No registro, ela fala: “Olha só, eu só quero dar um aviso para vocês: quem tocar no meu marido de lá para cá, eu vou vir daqui para lá. Tô logo avisando! Não vou ficar cuidando de pezinho inchado de ninguém”.

“Se der nele, já sabe o que eu vou fazer. Tô logo avisando”, completou a jovem.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo já conta com mais de 3 milhões de reproduções. Confira o registro:

