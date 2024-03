Prenderam a ‘Griselda Blanco’ europeia: ela sobreviveu a cinco ataques com explosivos

A ‘Griselda Blanco’ europeia foi recentemente capturada pelas autoridades em Medellín. Embora já tivesse sido detida uma vez na Colômbia, sua carreira criminosa continuou e a levou a se tornar um elo chave para as organizações criminosas da Colômbia e dos Balcãs.

Quase duas décadas atrás, ela foi detida com pacotes de dinheiro presos ao corpo em Bogotá. "Essa mulher vinha introduzindo dinheiro ilícito na Colômbia desde o ano 2000, proveniente do narcotráfico", disse um dos agentes que a rastreou em uma entrevista com o Noticias Caracol.

O agente da polícia apontou que esta traficante de drogas, também conhecida como ‘La Madrina’, começou a ser chamada de ‘Griselda Blanco’ europeia devido ao papel que desempenhava e à semelhança que tinha com a famosa traficante colombiana.

Uma vez que saiu da prisão, ele começou a se envolver no mundo do crime e, de acordo com o oficial, se tornou uma pessoa chave para Otoniel, o principal líder do Clã do Golfo, que hoje está preso nos Estados Unidos.

"Os traficantes de drogas buscavam seu conselho e permissão para traficar cocaína para a Europa vinda da Colômbia e do Clã do Golfo", disse o oficial da polícia. Na Europa, ele começou a tecer uma enorme rede de criminalidade. De fato, as informações das autoridades apontam que cerca de 160 pessoas estavam sob suas ordens no continente europeu.

Uma avó afável

O mais surpreendente no caso da 'Griselda Blanco' europeia é que ela vivia como uma simpática avó em Medellín e, de acordo com as autoridades, com seus mais de oitenta anos, não aparentava ser a poderosa chefe de uma organização criminosa.

No entanto, suas ações a levaram a se envolver em uma guerra com outros grupos de narcotraficantes que buscavam sua cabeça. O relatório da Noticias Caracol adverte que um traficante conhecido pelo apelido de Milán esteve por trás de cinco atentados com explosivos contra a 'Griselda Blanco' europeia. Ela, no entanto, sobreviveu a todos.

De acordo com a informação da Polícia, o perigo ao qual ela estava exposta a levou a fugir e se esconder na Colômbia. "Ela começa a estabelecer aqui seu centro de operações. A coordenar suas atividades de tráfico de drogas da Colômbia através de aplicativos encriptados", indicou o agente da Polícia entrevistado pelo meio de comunicação.

Mas depois de vários anos seguindo seu rastro, os policiais antidrogas a localizaram em um apartamento na cidade de Medellín. No entanto, ela contava com escoltas e várias caminhonetes blindadas para garantir sua segurança. Por meio de uma operação coordenada com autoridades europeias, conseguiram encontrar seu paradeiro. Após sua captura, encontraram vários códigos que ela usava para se comunicar com o Clan del Golfo.

Na Holanda, entretanto, também foram detidos vários de seus cúmplices.