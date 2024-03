Outro menor de idade foi condenado à prisão perpétua por compartilhar uma mensagem que, segundo as autoridades desse país, insulta o sistema religioso. A blasfêmia é considerada um crime punível com a pena de morte desde 1980.

Insultar a religião ou ao profeta, Um jovem de 22 anos foi condenado à morte esta semana no Paquistão por criar fotografias e vídeos blasfemos que continham palavras depreciativas contra o profeta Maomé e suas esposas, supostamente para ultrajar os sistemas religiosos. Enquanto outro menor recebeu prisão perpétua por compartilhar a mensagem.

Por enviar uma mensagem de WhatsApp um estudante no Paquistão é condenado à pena máxima

Foi a unidade de crimes cibernéticos do Paquistão que fez a denúncia em 2022, revelando que mensagens de WhatsApp foram enviadas de três números de telefone falando mal do profeta e de suas esposas, minando assim o sistema religioso do país.

Agora o pai do jovem e seus advogados afirmam que tudo é um caso falso e vão apelar da decisão.