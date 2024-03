Motoboy pratica inglês durante suas entregas em BH e conquista a web

Em Belo Horizonte, Minas Gerais, um motoboy chamado Nenzada tem chamado a atenção por uma prática inovadora e inspiradora: comunicar-se em inglês com seus clientes durante as entregas.

Conhecido como o Motoboy Bilíngue, sua história viralizou nas redes sociais, mostrando seu esforço contínuo para aprimorar o idioma inglês, mesmo diante de obstáculos financeiros que o impediram de continuar suas aulas formais.

Aprendizado no trabalho

Nenzada iniciou sua jornada no aprendizado do inglês com grande entusiasmo, após os primeiros contatos com o verbo “to be” na escola.

Motivado, matriculou-se em uma escola de idiomas, mas logo enfrentou a realidade das altas mensalidades, que não cabiam em seu orçamento. Não desistindo diante dessa adversidade, ele encontrou uma forma criativa de praticar o idioma: interagindo em inglês com os clientes durante suas entregas.

Inovação no cotidiano

A sua ideia inovadora não apenas lhe proporciona uma oportunidade de praticar inglês diariamente, mas também cria momentos de troca cultural e aprendizado mútuo com seus clientes.

Em uma de suas interações, ao descobrir que uma cliente, Mariana, falava inglês, ele não hesitou em transformar a entrega de um simples lanche em uma aula prática do idioma, enriquecendo a experiência para ambos os lados.

A determinação de Nenzada em superar as barreiras do aprendizado de uma língua estrangeira, utilizando os recursos disponíveis em seu ambiente de trabalho, é um exemplo claro de que a vontade de aprender e a criatividade podem abrir portas inesperadas para o crescimento pessoal e profissional.

Sua história encoraja a prática do idioma sem medo dos erros, destacando que cada interação é uma chance de aprender e melhorar.

Fonte: Só Notícia Boa

