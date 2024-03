Médico de celebridades preso por suspeita de abuso sexual de menores estaria tentando escapar

Uma denúncia de abuso sexual contra uma menor de idade em Cali na Colômbia volta a rondar os passos do médico Edward Gonzáles, que está sob custódia das autoridades, mas as vítimas do homem indicam que ele teria um plano de fuga.

O médico Edward González Saavedra tratou personalidades do mundo do entretenimento e do esporte, como Maradona, e agora está sob medida de segurança por um caso de abuso sexual contra uma menor de idade, enfrentando processos por duas condutas semelhantes.

De acordo com o jornal El País, o homem permanece em uma estação de polícia e estaria recebendo privilégios como uma cela melhor, visitas com horários estendidos e até celulares.

"O tratamento preferencial ao qual faço referência é às custas do indicado, melhor cela, privacidade, melhor alimentação, recebe visitas sem limite de tempo, uso do celular e redes sociais sem limite, o que vai contra as funções constitucionais da detenção preventiva em estabelecimento prisional", disse a advogada das vítimas, Leidy Restrepo.

Este médico estaria armando um plano para escapar, aparentemente com a cumplicidade de funcionários da estação de Polícia. Diante dessa possibilidade, as vítimas pediram que o homem seja transferido para um centro de detenção.

“A pessoa tem recursos econômicos significativos que lhe permitiram ficar na Estação de Polícia La Flora com muitos benefícios, o que gera grande incerteza e ansiedade às vítimas, especialmente porque em 12 de março será conhecido o veredicto sobre o abuso sexual de uma menina de oito anos,” disse a advogada.

O Ministério Público informou que o médico teria se aproveitado da proximidade com a família de uma de suas vítimas, uma menor de 17 anos, para abusar sexualmente dela. “O acusado teria se aproveitado de sua condição como conhecido da família da vítima e durante o tratamento médico da menor, aparentemente, pediu para que ela se despisse, supostamente a tocou em suas partes íntimas e a teria agredido de forma violenta”.