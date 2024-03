Influenciadora viraliza ao compartilhar rotina com mais de 60 pets

Bruna Mello, uma influenciadora digital e estudante de Biologia, viralizou na internet por compartilhar sua rotina com mais de 60 animais, considerados por ela não apenas como pets, mas como membros de sua família.

Apaixonada por animais desde a infância, Mello começou sua coleção de bichinhos com hamsters e periquitos, e, aos 15 anos, realizou o sonho de adotar uma cobra.

Hoje, sua diversificada família inclui uma calopsita, um agaporni, uma codorna, um pombo, um sapo, uma iguana, uma pogona, um papagaio, dois periquitos, dois gatos, duas cobras, seis ratos, onze peixes dourados, um betta, e 28 peixes guppys, todos vivendo harmoniosamente sob o mesmo teto, graças à meticulosa organização e dedicação de Mello.

Ela compartilha com seus seguidores, que somam mais de um milhão no YouTube, não só momentos divertidos e ternos, mas também dicas educativas sobre o cuidado adequado com esses seres vivos, demonstrando seu compromisso com o bem-estar animal.

A rotina de Mello é rigorosamente planejada para atender às necessidades específicas de cada espécie, dividindo sua casa em diferentes cômodos para evitar conflitos e garantir a harmonia entre seus animais. Ela prioriza a limpeza e a alimentação adequada, adaptando suas atividades diárias para assegurar o conforto e a saúde de todos.

A influenciadora também reflete sobre sua relação com o veganismo e a ética por trás do comércio de animais. Embora muitos de seus animais sejam adotados, ela defende o comércio legalizado de espécies exóticas como uma alternativa ao tráfico de animais, destacando a importância de apoiar criatórios legalizados que promovam o bem-estar dos animais.

Essa postura destaca uma perspectiva ponderada sobre a complexidade do cuidado animal, reconhecendo a necessidade de uma abordagem equilibrada que considere tanto o resgate de animais quanto o comércio responsável de espécies que demandam cuidados específicos.

