Idosa escapa de ser assassinada pelo Hamas por ter nascido na Argentina, assim como Messi

Ester Cuño, uma argentina de 90 anos de idade, residente no kibutz Nir Oz, na fronteira com Gaza, viveu uma experiência aterrorizante em 7 de outubro, quando um grupo de infiltrados do grupo terrorista Hamas, vindos de Gaza, sequestrou oito membros de sua família. No entanto, Ester conseguiu se salvar graças a uma conversa peculiar sobre futebol que teve com os agressores, focada no lendário jogador argentino Lionel Messi.

Na noite de 6 de outubro, a família Cuño, composta por argentinos que se estabeleceram em Israel nos anos oitenta, compartilhou um jantar em sua casa no kibutz Nir Oz. No entanto, dos vinte membros presentes, apenas doze sobreviveram ao violento ataque perpetrado no dia seguinte. Dois dos netos de Ester, David e Ariel, continuam desaparecidos em Gaza mais de cinco meses após o incidente.

No fatídico dia, dois atacantes palestinos armados invadiram a casa da idosa enquanto outros terroristas assaltavam a comunidade. Apesar da situação angustiante, Ester manteve a calma e desviou a conversa para o futebol, conseguindo chamar a atenção dos atacantes.

A argentina atribui sua sobrevivência ao fato de ter compartilhado com os agressores sua conexão com Lionel Messi, explicando-lhes que nasceu no mesmo lugar que o famoso jogador. Um dos agressores expressou sua admiração por Messi, levando Ester a posar para uma foto que rapidamente se tornou viral.

Foto viral da avó argentina Sobreviveu a ameaça de ser assassinada pelo Hamas somente por dizer ao terrorista que ela era da Argentina, igual ao Messi (Cortesía Fuente Latina )

Esta experiência faz parte de um novo documentário em espanhol intitulado ‘Vozes de 7 de outubro. Histórias de sobrevivência de latinos’, que detalha o massacre da perspectiva de latinos residentes em Israel. O filme, produzido pela agência Fuente Latina em colaboração com o diretor Tony Hernández, fundador do Immigrant Archive Project, busca dar voz às vítimas e destacar sua resiliência em meio ao horror.

“Este documentário é único, pois destaca a comunidade de língua espanhola em Israel e transmite suas histórias de horror e heroísmo diante do ataque do Hamas a milhões de hispânicos em todo o mundo”, disse Leah Soibel, diretora executiva e fundadora da Fuente Latina. “O filme é fundamental, pois preserva esses testemunhos para as gerações futuras, garantindo que a verdade não seja distorcida ou esquecida, como é o caso de eventos passados”, acrescentou.

"Documentar as narrativas dos ataques do Hamas em 7 de outubro a partir da perspectiva dos imigrantes de língua espanhola tem sido um privilégio extraordinário. Nosso filme tem como objetivo preservar as lições da história, ao mesmo tempo que aproveita a força de nossa humanidade compartilhada na luta contra o terrorismo", disse Tony Hernández, o diretor do filme.

O documentário conta com depoimentos de vários sobreviventes e atualmente está na fase de arrecadação de fundos para sua pós-produção. Você pode apoiar com fundos no seguinte link: https://givebutter.com/Oct7.