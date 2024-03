Aliados da Ucrânia criticam o Papa Francisco por dizer que Kiev deveria negociar o fim da guerra com a Rússia

Funcionários ucranianos e aliados criticaram o Papa Francisco no domingo por afirmar que Kiev deveria ter a “coragem” de negociar o fim da guerra com a Rússia, uma declaração que muitos interpretaram como um apelo à Ucrânia para se render.

O ministro das Relações Exteriores da Polônia, um aliado declarado de Kiev, e o embaixador da Ucrânia no Vaticano usaram analogias da Segunda Guerra Mundial para condenar as declarações do papa, enquanto um líder de uma das igrejas cristãs da Ucrânia disse no domingo que apenas a resistência decidida do país à agressão russa evitou o massacre em massa de civis.

Numa entrevista gravada no mês passado com a estação de rádio suíça RSI e parcialmente divulgada no sábado, Francisco usou a frase "a coragem da bandeira branca" ao argumentar que a Ucrânia, diante de uma possível derrota, deveria estar aberta a manter conversações de paz mediadas por potências internacionais.

"Como está, para manter o equilíbrio, encorajar Putin a ter a coragem de retirar seu exército da Ucrânia? A paz virá imediatamente sem necessidade de negociações", respondeu o ministro das Relações Exteriores polonês Radek Sikorski em uma publicação no X, antes do Twitter.

Numa publicação separada, Sikorski traçou paralelos entre aqueles que pedem negociações ao mesmo tempo que "negam (à Ucrânia) os meios para se defender" e a "apaziguamento" dos líderes europeus em relação a Adolf Hitler logo antes da Segunda Guerra Mundial.

Andrii Yurash, embaixador da Ucrânia junto à Santa Sé, disse que era "necessário aprender lições" desse conflito. Sua publicação em X parecia comparar os comentários do papa com os apelos para "falar com Hitler" enquanto se erguia "uma bandeira branca para satisfazê-lo".

Um porta-voz do Vaticano esclareceu mais tarde que o papa apoiava "uma cessação das hostilidades e uma trégua alcançada com a coragem das negociações", em vez de uma rendição aberta da Ucrânia. Matteo Bruni disse que o jornalista que entrevistou Francisco usou o termo "bandeira branca" na pergunta que gerou as polêmicas declarações.

Kiev mantém-se firme em não realizar conversações de paz diretamente com a Rússia, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy tem dito várias vezes que a iniciativa nas negociações de paz deve partir do país que foi invadido.