117 anos de vida: A história inspiradora da mulher mais velha do mundo

No auge de seus 117 anos, Maria Branyas Morera, a pessoa mais velha viva do mundo, comemora mais um ano de vida, cercada de afeto e alegria em sua residência na Catalunha, Espanha.

A celebração, adornada com bolo, flores e balões, simboliza muito mais do que o marco de uma idade impressionante; reflete a riqueza de uma vida vivida com plenitude e positividade.

Apesar das limitações físicas inerentes à sua idade avançada, Maria ostenta uma saúde invejável e uma mente lúcida, mantendo contato regular com seus seguidores nas redes sociais, graças ao suporte de sua filha.

O segredo para ultrapassar os 100 anos

Maria compartilha o segredo de sua longevidade excepcional, enfatizando a importância de manter a ordem, tranquilidade, conexões familiares e sociais saudáveis, contato com a natureza, estabilidade emocional e, acima de tudo, uma dose generosa de positividade.

LEIA TAMBÉM: Aos 79, mulher completa missão de viajar por todos os países do planeta

Bon dia, món. Avui compleixo 117 anys. Fins aquí he arribat.



“La vellesa és una espècie de sagrament. Perds oïda, però hi sents més, perquè escoltes la vida, no els sorolls… A la llum de la mort, la vida adquireix un pes específic, més definitiu” (Pere Casaldàliga) — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) March 4, 2024

Seu lema é simples: distanciar-se de negatividades e pessoas tóxicas. No dia de seu aniversário, ela expressou sua gratidão e surpresa por alcançar tal idade, reiterando sua jornada extraordinária através de uma mensagem cheia de esperança e alegria.

LEIA TAMBÉM: Aos 98 anos, pintor inspira com suas obras e energia

A vitalidade de Maria não apenas encanta aqueles ao seu redor, mas também capturou a atenção da comunidade científica, que vê nela uma oportunidade única de desvendar os mistérios da longevidade.

Foto: reprodução/Twitter @MariaBranyas112

Pesquisadores, incluindo o renomado médico espanhol Manel Esteller, estão agora estudando o corpo e o genoma de Maria, na esperança de identificar fatores que possam contribuir para uma vida longa e saudável. Essa investigação promete abrir novas portas no desenvolvimento de tratamentos para doenças relacionadas ao envelhecimento.

Fonte: Guinness World Record

LEIA TAMBÉM: Aos 90 anos, idoso joga futebol toda semana e mostra que a paixão pelo esporte não tem idade