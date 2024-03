Mulher sobrevive a ataque brutal de urso e relata clima de terror

Lee Ann Galant, residente da Pensilvânia (EUA), passou por momentos de puro terror quando foi atacada por um urso em seu próprio jardim. O incidente deixou-a gravemente ferida, mas sua coragem e determinação a ajudaram a sobreviver a uma situação de vida ou morte.

Na tranquila manhã de terça-feira, Lee Ann Galant saiu para o jardim com seu cachorro Smokie, sem imaginar que sua rotina seria interrompida por um encontro assustador com uma família de ursos. O que deveria ser um momento de relaxamento se transformou em um pesadelo quando ela se viu frente a frente com uma mãe urso e seus três filhotes.

Woman thought 'I'm going to die' after brutal attack by 'angry bear' in garden https://t.co/FzFdaOjqjo — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) March 8, 2024

Sem hesitação, o urso partiu para cima de Lee Ann, derrubando-a e mordendo sua nuca com tamanha força que ela temeu pela própria vida. Os momentos de terror foram descritos por Lee Ann, que pensou que não sobreviveria ao ataque. Mesmo assim, ela mostrou uma incrível força de vontade ao lutar pela própria vida.

Coragem e recuperação

Apesar das graves lesões sofridas, Lee Ann Galant está se recuperando no hospital. Com dezenas de grampos cirúrgicos na cabeça, cortes, perfurações e ossos quebrados, sua jornada para a recuperação é árdua, mas ela enfrenta o desafio com determinação. Sua história inspira, mostrando que a coragem pode superar até mesmo os momentos mais sombrios.

A importância de manter uma distância segura e respeitar o habitat dos animais é crucial para evitar situações como essa, que podem resultar em tragédias para ambas as partes.