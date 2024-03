Madrasta recebe apoio após se recusar a pagar pela faculdade da enteada

Um caso está gerando grandes discussões no Reddit sobre a postura de uma jovem de 19 anos. Segundo relato, feito pela madrasta da menina, as atitudes da jovem foram o bastante para ela decidir não financiar seus estudos após o colegial.

Sem se identificar, a mulher, de 39 anos, conta que se casou com o marido há 6 anos. Enquanto ele é pai de dois jovens, um rapaz de 20 anos e uma jovem de 19, ela é mãe de uma menina de 9 anos, fruto de seu relacionamento com o falecido marido.

Apesar de viverem em harmonia, ela e a enteada nunca se deram bem e a jovem optou por morar com sua mãe ao completar 15 anos.

“Ela teve problemas com o fato do pai casar novamente enquanto o irmão simplesmente é o melhor irmão mais velho que minha filha poderia ter. Emma, a filha do meu marido, não gosta de mim e trata mal minha filha ao ponto dela nunca sair de perto de mim quando Emma está na nossa casa. Quando fez 15 anos, a filha do meu marido optou por ir morar com sua mãe”, revela a mulher.

Ela entrou em uma briga com a enteada.

Segundo a mulher, após a morte de seu falecido marido ela herdou uma pequena fortuna que guardou no banco e não chegou a utilizar. No entanto, no último ano ela decidiu que poderia fazer algo de bom para o enteado e pagou pela faculdade dele.

“Eu fiquei feliz com isso e planejo fazer o mesmo pela minha filha. O restante do valor permanecerá intocado para quando ela precisar”.

“Minha enteada ficou sabendo e agora está me chamando de idiota por não pagar a faculdade dela. Nós nunca tivemos um bom relacionamento e elas sempre me odiou. Não acho que ela se tornará uma boa pessoa e, honestamente, prefiro deixar mais dinheiro para minha filha do que pagar pela faculdade de uma ingrata”.

“Por outro lado, meu marido está magoado porque acha que eu estou sendo injusta. Eu estou mal com isso e não me sinto errada nessa situação”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela realmente não deve se sentir errada nessa situação.

“Ela não tem o menor direito de exigir parte do seu dinheiro se ela nunca te tratou como parte da família. Você não está errada”, comentou uma pessoa.

“Ela tem dois pais que podem pagar pela graduação dela. Isso não é sua obrigação ainda mais por ela nem sequer se esforçar para ser sua amiga”, finalizou outra.