Futebolista é arrastado por colegas e adversários após se lesionar

O futebol sul-americano muitas vezes apresenta situações inverossímeis, que não têm a ver com jogadas espetaculares, como aconteceu neste domingo aqui no Brasil durante o jogo entre Botafogo e Fluminense.

Na prorrogação do jogo, que estava 3-2 a favor do Botafogo, Yarlen supostamente sofreu uma lesão, o que sua equipe aproveitou para “queimar” tempo e garantir a vitória.

No entanto, o jogador de futebol ficou fora de campo, o que permitiu que o jogo continuasse. Ao perceber isso, seu companheiro Hugo Gonçalves Ferreira o puxou de volta para que o jogo não fosse retomado.

O goleiro do Flu, Felipe Alves, respondeu arrastando a perna do jogador do Fogao, fazendo com que Yarlen reagisse como se não estivesse machucado.

A situação não terminou aí e um jogador reserva do Botafogo veio para levantá-lo e colocá-lo de volta em campo para que ele não ficasse caído.

Após este momento surrealista, o Fogao acabou vencendo por 4-2 sobre o Fluminense na última rodada do Campeonato Carioca.