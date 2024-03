Compraria? Mansão em NY está à venda por R$ 189 milhões, mas ninguém pode morar nela; entenda

Seja para você mesmo morar ou colocar para alugar, um dos principais objetivos ao adquirir uma casa é dar um uso para ela, correto?

Contudo, existe uma propriedade que está à venda nos Estados Unidos que, mesmo pagando milhões, ela não poderá ser utilizada.

Localizada em Hamptons, um vila de luxo em Nova York (EUA), a mansão está à venda por US$ 38 milhões, cerca de R$ 189 milhões na cotação atual. Porém, quem comprá-la ter que enfrentar as consequências do Desmatamento ilegal, construções sem licença e multas pendentes, que coloram o imóvel luxuoso em problemas legais.

Segundo informações de ‘Casa Vogue’, a propriedade possui quatro quartos e está localizada na 64 West End Avenue de East Hampton. O problema principal da moradia é a falta de certificado de ocupação, já que Harry Macklowe, um incorporador e investidor imobiliário, realizou reformas ilegais na propriedade, como desmatamento de terras sem autorização e construção de anexos sem licenças.

Ao todo foral mais de 21 multas emitidas em cinco anos pelas autoridades contra Macklowe. Porém, o incorporador de imóveis já é um velho conhecido por práticas controversas nesses mercados.

LEIA TAMBÉM: Mulher sobrevive a ataque brutal de urso e relata clima de terror

O Conselho de Apelações do Zoneamento de East Hampton Village também recusou aprovar as ações ilegais de forma retroativa, o que causou um processo judicial que se encontra em andamento.

Ou seja, Harry Macklowe pode até vender a casa, mas ninguém pode ocupá-la legalmente, segundo Thomas Preiato, inspetor de construção do condomínio.

Além disso, a mansão se encontra fora dos padrões de valores aplicados no local. Fontes afirmam que a propriedade vale entre US$ 12 milhões e US$ 15 milhões (R$ 59 milhões e 74 milhões), e não US$ 38 milhões (R$ 189 milhões), como está sendo pedido.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Mulher descobre segredo constrangedor no banheiro do vizinho; “xereta, ela”

⋅ Homem foi ao hospital por uma gastrite e acabou com morte cerebral

⋅ Momentos de tensão: vídeo mostra tratadores sendo perseguidos por gorila em zoológico dos EUA