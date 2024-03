Briga por causa de roupas faz homem decidir não convidar a namorada para casamento

Um homem buscou por apoio no Reddit depois de se envolver em uma discussão com sua namorada por conta do código de vestimenta do casamento de seu amigo. Enquanto ele insiste em utilizar uma peça de roupa tradicional escocesa, a companheira exige que ele use um terno formal para “não se destacar na multidão”.

Segundo o homem, dois de seus melhores amigos estão para se casar e ele foi convidado para a celebração junto com um convite para sua companheira. No convite, os noivos foram claros quanto ao tipo de vestimenta esperado dos convidados e deixaram espaço para serem questionados em caso de dúvidas.

“Eu pretendia usar meu kilt clássico e tradicional com um paletó. Geralmente faço isso quando vou a eventos formais e nunca foi um problema. Como não tinha nada especificado no convite sobre o uso de kilts eu perguntei a noiva se poderia usar e disse para minha namorada, Sara, como pretendo ir vestido”.

“Antes mesmo de receber uma resposta dos noivos, Sara disse que eu não deveria usar meu kilt por não ser um traje apropriado para a ocasião. Mas ela falou que ficaria tudo ok se a noiva permitisse. Alguns dias depois minha amiga respondeu dizendo que eu devo ir em frente pois o noivo e alguns outros convidados também usarão seus kilts”.

A namorada não ficou contente

Inicialmente, o homem conta que apenas informou a companheira da decisão dos noivos e afirma que ela não ficou muito contente com isso.

“Ela insistiu para eu não usar um kilt porque isso me fará chamar atenção. Eu disse a ela que a noiva foi específica ao me encorajar a usar um kilt assim como outros convidados farão. Acontece que ontem meu amigo me mandou mensagem dizendo que ele deveria me proibir de usar meu kilt e ele ficou alarmado com isso porque sabia que eu tinha pedido permissão”.

“Eu fiquei magoado com a atitude dela e principalmente por ela pedir ao meu amigo para não me deixar usar o kilt porque se sentiu envergonhada com a minha roupa. Eu entendo que as pessoas podem ficar encarando alguém usando um kilt em público e entendo que ela vem de uma família conservadora, mas fiquei irritado”.

Leia também: Irritado, homem revela os motivos pelos quais não paga mais pelo jantar de seus sogros

“Disse a ela que não a levaria ao casamento comigo porque eu fui convidado e ela seria minha acompanhante. Nós discutimos e ela saiu bem irritada depois que eu justifiquei minha decisão”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ele não está errado em sua decisão.

“Parece que todos, menos sua namorada, estão bem com você usando um kilt. Deixar ela para trás foi consequência e uma forma de evitar que ela fique envergonhada”, comentou uma pessoa.

“Ela tentou te manipular e controlar suas vontades. Definitivamente, não vá com ela”, finalizou outra.