A Polícia Nacional apreendeu um menor por crime de pornografia infantil no Equador. Na manhã desta quarta-feira, 6 de março de 2024, as autoridades indicaram que localizaram e neutralizaram um criminoso, que através das redes sociais solicitava material explícito a menores de idade.

A Unidade Especializada de Investigação da Polícia Nacional desdobrou suas equipes de investigação e meios tecnológicos no território digital, a fim de realizar trabalhos de campo, nos quais, por meio de diligências como entrevistas, fontes humanas, conseguiram - com a coleta de informações com base na análise de todos os dados tecnológicos gerados na internet - localizar e identificar um adolescente de 17 anos, que por meio de redes sociais estaria solicitando material de abuso sexual infantil, para usar depois como moeda de troca.

Através de várias plataformas e redes sociais, sob a fachada de identidades digitais falsas, enganos e meios de coerção, ele conseguia atrair vítimas adolescentes do sexo feminino a quem pedia fotos e vídeos de suas partes íntimas nuas em atitudes sexuais explícitas, para supostamente serem usadas como moeda de troca e escalonamento de privilégios na rede.

Adolescente captava vítimas nas redes sociais para pedir fotos e vídeos de suas partes íntimas Policía Nacional

De acordo com informações da Polícia Nacional para o Metro Equador, o detido está sob custódia da Autoridade Competente, a fim de dar continuidade às diligências necessárias para o seu processo judicial.