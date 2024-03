Sobre o que se trata o novo desafio viral do TikTok que ajuda a conhecer o seu futuro?

TikTok tornou-se, nos últimos anos, uma das aplicações mais descarregadas em todo o mundo. Aquele vídeo ou tema que se populariza na plataforma chinesa geralmente acaba por se espalhar para outras redes sociais e torna-se uma tendência em vários países, como está acontecendo com o ‘pêndulo humano’, mas sobre o que trata essa nova tendência?

Esta tendência envolve fazer várias perguntas, de qualquer assunto, enquanto se balança o corpo. As perguntas só podem ser respondidas com um sim ou não, dependendo do lado para o qual o usuário se move.

De acordo com alguns portais, é necessário "Levantar-se e colocar as mãos na frente do peito. Pronunciar a frase: 'O que é meu é meu, o que é seu é seu e atrás da minha cabeça eu me protejo', enquanto as mãos deslizam sobre a nuca. Perguntar 'qual é o meu sim?', 'qual é o meu não?' e aparentemente o corpo indica a resposta balançando para os lados. Depois de fazer as perguntas, deve-se encerrar o 'ritual' com algumas palavras de agradecimento".

De acordo com vídeos publicados nas redes sociais, vários usuários ficaram surpresos tanto com as respostas obtidas quanto com o mistério que envolve este desafio, já que muitos afirmam não ter controle sobre seus corpos.