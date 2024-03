Mulher Hulk’: “os caras me pedem em casamento, mas não lidam com a minha força”

Mulher Hulk: os meninos me pedem em casamento, mas não suportam minha força”

Jackie Koorn diz que sua caixa de entrada está cheia de homens tentando chamar sua atenção. No entanto, a ‘Mulher Hulk’ também diz que a maioria dos caras que lhe enviam mensagens têm medo de sua força.

A mulher holandesa de 34 anos tem 48.500 seguidores em sua conta do Instagram @jackie.shehulk, onde frequentemente compartilha fotos dela se exercitando na academia e participando de lutas de wrestling.

Ela espera ser um modelo a seguir para outras mulheres. No entanto, ela diz que as pessoas frequentemente se surpreendem com seu físico e recebe “olhares fixos” em público.

A obsessão continua online, e Jackie diz que os homens constantemente entram em suas mensagens diretas. Alguns fãs pedem para ela "levantá-los", enquanto outros pedem sua mão em casamento. Mas Jackie duvida que muitos caras consigam lidar com ela.

"Com frequência me perguntam se quero levantar homens em uma sessão privada por dinheiro", disse Jackie, uma lutadora. "Também recebi mensagens perguntando se podem beijar meus braços ou solicitar fotos dos pés, e mencionam que pagaram por isso", aponta.

Jackie acredita que partilhar sua estatura (incluindo sua altura e seus músculos desenvolvidos) ajuda outras mulheres. Ela explicou: “Dá às outras mulheres a sensação de confiança de que elas também podem estar lá e lidar com as coisas. Isso me faz sentir bem”.