Mulher é presa por comer um gato no meio da rua

Uma mulher, que supostamente sofre de suas faculdades mentais, foi presa no México, depois de ser surpreendida comendo um gato em plena via pública.

Os vizinhos alertaram as autoridades ao testemunharem a cena chocante perto da capela do referido loteamento, o que levou a uma rápida intervenção policial.

Agentes da polícia local compareceram ao local do incidente e detiveram a mulher, assegurando a área para preservar evidências. Posteriormente, pessoal do Serviço Veterinário Forense compareceu para iniciar as investigações necessárias e recuperar o corpo do animal.

De acordo com testemunhas, o gato já estava morto no momento em que a mulher começou a consumi-lo, causando consternação entre os moradores da área.

Finalmente, os residentes do bairro expressaram sua preocupação com a saúde mental da detida, lembrando incidentes anteriores como beber água de poças na rua, indicando que não é a primeira vez que ela apresenta comportamentos estranhos.