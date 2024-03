Homem diz o nome da ex-namorada ao lado da atual enquanto dorme e motivo é emocionante

Um homem usou o Reddit, desabafando sobre ter dito o nome da ex-namorada ao lado da atual enquanto dormia, tendo incomodado a parceira. No entanto, ele explicou a razão pela qual o nome de sua antiga parceira entrou em jogo por acidente.

“Minha ex e eu tivemos um relacionamento muito bom por dois anos, até que ela infelizmente faleceu em um acidente de carro. Isso me afetou muito porque ela era uma pessoa muito doce e claro que eu jamais desejaria algo tão horrível para uma pessoa boa. No entanto, superei isso e acabei ficando com minha atual namorada, com quem estou há cerca de um ano”, iniciou o texto na rede social, por meio do usuário u/uncomftop.

“Por alguma razão, às vezes ainda tenho sonhos envolvendo minha ex e ontem à noite tive um de novo. Por alguma razão, aparentemente continuo repetindo o nome dela enquanto durmo e minha namorada ouviu”, continuou.

Chateação manifestada e opinião nas redes

Após ouvir o nome de outra mulher saindo da boca do namorado, a moça se chateou e ficou com raiva pelo ocorrido. “Eu me sinto mal por fazer isso, mas, novamente, não tive controle”, finalizou o texto.

“Você não é um babaca para o seu subconsciente, mas eu poderia entender o lado dela se ela não tivesse nenhum conhecimento disso. Se ela sabe o que aconteceu e está chateada, não creio que a raiva seja sua, mas sim alguma insegurança dentro dela. Quero dizer, não há competição aí, apenas coisas para resolver entre vocês dois agora”, opinou um usuário da rede social.

“Não é sua culpa. Você não tem controle dos seus sonhos ou do que diz enquanto dorme. Você deve conversar com sua namorada e explicar a situação, a comunicação é muito importante nos relacionamentos. Diga como você se sente e ouça como ela se sente”, aconselhou outro internauta.