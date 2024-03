Baterias de 'água' podem ser o futuro da energia barata

Recentemente, cientistas da RMIT University, na Austrália, alcançaram um marco importante na tecnologia de baterias ao desenvolverem as chamadas 'baterias de água'. Essa inovação, liderada pelo cientista químico Tianyi Ma, promete não apenas segurança e sustentabilidade, mas também abre portas para uma nova era na geração e armazenamento de energia.

Uma alternativa promissora

As baterias de água, oficialmente denominadas baterias aquosas de íons metálicos, são alimentadas por metais como magnésio ou zinco, tornando-as mais acessíveis e menos tóxicas do que as baterias convencionais. A substituição de eletrólitos químicos perigosos por água, juntamente com alguns sais, não só torna essas baterias mais seguras, mas também promove a sustentabilidade em sua produção.

Captura-de-tela-2024-03-08-104125

Superando desafios tecnológicos

Um dos desafios enfrentados pelas baterias aquosas é o crescimento de dendritos, que podem causar curtos-circuitos. No entanto, os pesquisadores encontraram uma solução inovadora revestindo o ânodo de zinco com metal bismuto, o que aumenta a segurança e a longevidade das baterias.

Com protótipos em desenvolvimento, essas baterias estão se mostrando promissoras no campo do armazenamento de energia renovável, oferecendo uma alternativa mais segura e sustentável para as tradicionais baterias de íons de lítio. Embora ainda em estágio inicial, as baterias de água representam um passo significativo em direção a um futuro mais seguro e ecologicamente correto para a energia, além de economicamente mais viável.