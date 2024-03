Você sabe quais foram as primeiras marchas do 8M pelo Dia Internacional da Mulher?

Google recorda as primeiras marchas de 8M no Dia Internacional da Mulher com um Doodle Google Doodle

Este ano, o Google comemora o Dia Internacional da Mulher destacando os avanços em direção à igualdade de gênero por meio de um vibrante Doodle.

A celebração deste dia tem raízes em 1975, quando as Nações Unidas observaram pela primeira vez o Dia Internacional da Mulher. Em 8 de março, comemora-se duas das primeiras manifestações pelos direitos das mulheres, uma em São Petersburgo e outra em Nova Iorque.

Embora essas manifestações tenham ocorrido em anos e lugares diferentes, compartilhavam um objetivo comum: alcançar a igualdade de gênero. Isso incluía a busca por emprego justo e seguro, o direito ao voto e a possibilidade de ocupar cargos públicos.

Ao longo dos anos, as manifestações do Dia Internacional da Mulher evoluíram para abordar questões contemporâneas, como as diferenças salariais entre homens e mulheres, os direitos reprodutivos e a prevenção da violência contra as mulheres.

Hoje, prestamos homenagem às mulheres que transformaram a sociedade, lutaram pela igualdade e serviram como exemplos positivos para pessoas em todo o mundo. Os avanços alcançados pelas mulheres ao longo dos anos não seriam possíveis sem os atos corajosos daqueles que as antecederam. Agradecemos àquelas que abriram caminho e às que levam a tocha ainda mais longe.

Neste Dia Internacional da Mulher, vamos refletir sobre o progresso alcançado e renovar nosso compromisso com a igualdade de gênero. Feliz Dia Internacional da Mulher!