Vídeo mostra jiboia se pendurando para fora de um telhado na zona rural

Imagens de uma jiboia se pendurando para fora de um telhado foram compartilhadas e viralizaram nas redes sociais. Em meio a espanto e admiração, o cuidado da pessoa que flagrou a cena inusitada chama atenção.

Conforme publicado pelo Cenário MT, o vídeo em questão foi compartilhado no Instagram pelo perfil “Fauna Nordestina”. Nas imagens é possível ver claramente o momento em que a jiboia está com seu corpo quase completamente pendurado para baixo do telhado, buscando alcançar o chão.

No áudio, é possível ouvir uma mulher comentando a cena enquanto grava o animal e espera por seus próximos movimentos.

“Pra quem perguntou pra onde a ‘dona jiboia’ vai depois que ela sai do chiqueiro, eu vim mostrar um pouco para vocês. Ela tinha começado a descer, mas creio que porque estávamos perto dela ela ficou receosa e resolveu voltar para cima do telhado”.

“Em respeito a ela nos afastamos e ficamos de longe observando e esperando ela descer para continuar as gravações. Então ela desceu e entrou no mandiocal e bem próximo já tem uma mata. Também perguntaram se já seguimos ela para ver até onde ela ia e a gente até pensou nisso, mas não fizemos por dois motivos”.

“O primeiro é que o mandiocal é bem fechado e seria difícil de acompanhá-la. E o outro é para não a incomodar e ela se sentir ameaçada. Mas achamos que ela mora em alguma toca de tatu ou no mandiocal ou em alguma parte da mata”.

Possíveis riscos

Apesar da proximidade com o animal, não é aconselhado se aproximar ao avistar uma serpente, mesmo que ela ofereça pouco ou nenhum risco. No caso da jiboia, que é uma cobra não venenosa, os riscos são baixos, mas ainda assim a recomendação é não se aproximar do animal.

Caso seja identificada a presença de uma serpente na área urbana, a recomendação é acionar os bombeiros para a remoção segura e adequada do animal até uma área de mata.

