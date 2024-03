Veja truque para manter batatas frescas por 6 meses: "não brota"

As batatas são um ingrediente essencial na culinária, mas mantê-las frescas por muito tempo pode ser um desafio. No entanto, veja um guia simples para prolongar a vida útil desses vegetais tão apreciados.

O truque

O truque incomum compartilhado envolve armazenar as batatas em uma folha de jornal em um local escuro e bem ventilado, garantindo que não se toquem para permitir a circulação de ar entre elas. Além disso, é fundamental evitar que as batatas entrem em contato com outros produtos, especialmente cebolas, que podem acelerar o amadurecimento e estragar as batatas rapidamente.

Tesco shares unusual hack to keep potatoes fresh for 6 months and avoid sproutinghttps://t.co/ezqPOH1fsG pic.twitter.com/mpTZ2sZptg — Mirror Money Saving (@MirrorMoney) February 29, 2024

Com essas simples orientações, é possível garantir que suas batatas permaneçam frescas e prontas para uso por um período estendido, proporcionando economia e praticidade na cozinha.