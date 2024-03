Uma jornalista da ESPN deixou a baba escorrer durante o programa e não passou despercebido

Uma jornalista da ESPN babou durante um programa ao vivo. No meio de um debate sobre futebol colombiano, o renomado comunicador protagonizou um episódio peculiar que, para muitos, passou despercebido. No entanto, nas redes sociais, não demoraram a mostrar o que aconteceu.

No dia 6 de março de 2024, durante a transmissão do programa 'F90' no canal ESPN Colômbia, 'Pacho' Vélez protagonizou uma situação inesperada. Enquanto falava sobre a situação atual do Atlético Nacional, Vélez deixou escapar um pouco de saliva, que caiu em sua mesa. Como tudo aconteceu rapidamente, o reconhecido jornalista continuou sua intervenção como se nada tivesse acontecido. No entanto, houve quem capturou o momento e o compartilhou online.