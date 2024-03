O tempo que você precisa viver nos EUA para obter o Green Card

Em busca do sonho americano Arquivo (Pexels)

Aqueles que vão para os Estados Unidos em busca de ‘uma vida melhor’ devem saber que precisam optar por uma residência permanente para que seu status naquele país seja legal. Esse documento é conhecido como Green Card e permite que seu portador viva e trabalhe de forma permanente dentro do território norte-americano. Existem vários requisitos estabelecidos pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS).

Por quanto tempo devo viver lá?

O site oficial do USCIS estabelece que a pessoa deve estar vivendo nos Estados Unidos por pelo menos cinco anos. No entanto, isso varia para cônjuges que atendem aos critérios, pois nesses casos o mínimo será de três anos.

Requisitos

Além do tempo que se deve viver nos Estados Unidos, é necessário comprovar - com a documentação necessária - que você está residindo fisicamente por pelo menos um ano e meio nos Estados Unidos dentro do período de cinco anos correspondente.

Outro requisito é viver no mesmo distrito onde a solicitação foi feita por um mínimo de três meses anteriormente.

A ideia desses requisitos é que as autoridades avaliem os motivos pelos quais foi solicitada a residência permanente.

O USCIS estabelece diferentes categorias pelas quais se pode solicitar o Green Card.

Através da família.

Através de um emprego.

Imigrante Especial.

Refugiados ou Asilados.

Vítimas de Tráfico Humano e outros Crimes.

Vítimas de Abusos.

Outras categorias (Vistos de Diversidade, Lei de Ajuste Cubano etc).

Através do Registo (os que têm residido continuamente nos Estados Unidos desde antes de 1 de janeiro de 1972).

Uma vez que a pessoa saiba em qual categoria se encaixa, deve acessar o site do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) e seguir o processo indicado para solicitar a residência.