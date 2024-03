“O que tenho que ser? Ainda mais destruída? “: influencer estuprada na Índia se defende de críticas

Fernanda defende-se das críticas

A mulher afirmou que "eles subiram em cima de mim e esfregaram meu rosto no chão. Com a coronha, bateram na minha cabeça e só diziam 'only sex'. Aí me tiraram toda a roupa, me estupraram e foram se revezando enquanto ficavam vigiando".

No entanto, muitos dos seus seguidores nas redes sociais a criticaram por dar a sua versão a vários meios de comunicação e por receber um cheque de indemnização da Índia.

"Estou indignada principalmente com o que tive que ler e ouvir dos espanhóis", disse à Telecinco.

Ele assegurou que lhe dizem que "quase que eu mesmo busquei isso, como se estivesse muito bem e inteira para o que me aconteceu".

"A influenciadora declarou: 'O que mais eu tenho que estar? Mais destruída ainda? Chorando? Com um corte? É incrível que isso ainda aconteça nos dias de hoje'."

“E não, não me envergonho porque não fui culpada, mas sim esses monstros. Não sou como vocês, com certeza. É por isso que faço o que faço, porque sou forte e continuarei sendo, independentemente do que digam. E tive uma segunda chance de estar viva, e a agarrarei e viverei minha vida feliz. Isso me marcou, sim, mas não deixarei que isso me consuma”, sentenciou.

