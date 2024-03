Quem é Trini? O que aconteceu com Trini? São as perguntas que começaram a invadir o TikTok e se espalharam para outras redes sociais como o Instagram e o Twitter. A partir daí, começou esse drama viral para descobrir a identidade da suposta influenciadora ou youtuber.

As respostas sugerem que se trata de uma youtuber que gerou muita polêmica ao seu redor, pois todos querem saber se ela existe ou não. Isso porque, no TikTok, sempre é possível ver o seu nome na maioria dos comentários dos vídeos.

No entanto, a resposta é simples: não existe. Trini é uma invenção do criador de conteúdo Marcos de Vicente, mais conhecido como Kappah. Mas, em todos os comentários também se pode ver esta frase: “Já viram o que aconteceu com Trini?” e apesar de os usuários procurarem respostas dos autores desses comentários, jamais as recebem.

O que se sabe sobre Trini, a misteriosa tendência viral no TikTok Reprodução (Captura)

Quem é Kappah?

Marcos de Vicente é um estudante espanhol de cinema em Madri e é conhecido por seus vídeos de humor e denúncia social. Devido ao fato de ter milhões de seguidores no TikTok, ele decidiu inventar algo e espalhá-lo pela Internet, pedindo à sua comunidade que participasse. “Algo inofensivo, que não prejudique ninguém”, disse.

Foi assim que surgiu Trini, uma youtuber falsa a quem, de acordo com a ideia de Kappah, algo teria acontecido, então a tarefa de seus seguidores era criar vídeos e comentários semeando intriga em toda a rede.

Mas essa brincadeira foi longe demais, já que influenciadores como Natalia Osona, Natalia Palacios, Lawtips ou Belu também aderiram à dinâmica, na qual todos pediam contexto.

Agora tudo é viral e Trini continua gerando curtidas, visualizações, comentários.