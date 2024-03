Idosa arrisca a vida e desce para os trilhos do metrô no México para procurar a sua dentadura

A Cidade do México é uma das capitais mais importantes do mundo. Milhões de pessoas saem todos os dias para seus trabalhos ou escolas e, apesar de haver um grande número de transportes, a maioria recorre ao metrô. Com apenas cinco pesos, os cidadãos podem percorrer uma grande parte da Cidade do México, no entanto, este Sistema de Transporte Coletivo costuma ter constantes atrasos, mas a que se devem?

Há muitas respostas, mas nas últimas horas começou a se popularizar o resgate de uma mulher idosa que, supostamente, desceu para os trilhos para procurar sua dentadura. Uma conta do X colocou o seguinte texto: “Vovó desce para procurar sua dentadura. Esta tarde, uma mulher idosa desceu para os trilhos por onde passa o trem; isso, segundo relatos, porque sua dentadura caiu e ela achou fácil descer para procurá-la”.

Apesar do que foi mencionado anteriormente, não há informações que respaldem o mencionado. O Metrô apenas emitiu, na mesma rede social, as seguintes mensagens: "Está sendo realizada uma interrupção de energia na Linha 2, para resgatar uma pessoa que supostamente caiu na área das vias. Em breve, a circulação será retomada" e "A circulação dos trens na Linha 2 foi retomada, após a realização de uma interrupção de energia e manobras para resgatar com vida uma pessoa que supostamente caiu nos trilhos. Respeite a linha amarela de segurança e em nenhuma circunstância desça para os trilhos."

A gravação do resgate tem milhares de reproduções nas redes sociais, onde se podem ler comentários como “Sem dúvida que a idade nem sempre traz sabedoria”, “Senhora, da próxima vez entre no metrô com a boca fechada para não perder nada. Isso que te peço” ou “Mas e os dentes, foram resgatados?”.