Era um rato ou outra coisa? Esclarecem a aparição de roedor em plena transmissão do Festival de Viña (Chile)

O animal caiu no palco enquanto Manuel Turizo se apresentava Instagram (Captura)

Faz apenas alguns dias que um vídeo de um rato no palco do Festival de Viña del Mar se tornou viral, gerando muito debate e, como resultado, o Canal 13 teve que explicar o incidente.

Recordemos que o roedor apareceu no meio da apresentação de Manuel Turizo, onde caiu no palco e foi captado pela câmera. A situação ocorreu depois de faíscas terem saltado, mas naquele momento ninguém no show percebeu a presença deste pequeno intruso.

O que disse o sinal?

No entanto, a plateia capturou o momento e ele se espalhou por todas as redes sociais, gerando diversas reações sobre este convidado na Quinta Vergara.

Neste contexto, é onde o ex-sinal do anjinho, um dos canais responsáveis por realizar o concurso, revelou que a produção do Festival assegurou que não se tratava de um roedor, mas sim de um pedaço de papel confete que caiu e rolou pelo palco.