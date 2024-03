Elimine manchas no vidro do forno gastando pouco

Muitos lutam para deixar seus fornos impecáveis, enfrentando manchas persistentes e gordura acumulada. No entanto, membros do grupo Mrs Hinch Army Cleaning Tips no Facebook revelaram um método pouco convencional que tem feito sucesso entre os aficionados por limpeza: o uso de pastilhas para lava-louças.

O truque infalível

Ao invés de gastar fortunas em produtos de limpeza especializados, basta dissolver uma pastilha para lava-louças em água quente e aplicar a solução na superfície manchada do forno.

Segundo os adeptos desse método, o resultado é surpreendente, deixando o forno como novo em questão de minutos. A eficácia do truque se deve à combinação da ação de limpeza da pastilha com o calor da água, que dissolve a sujeira com facilidade.

Banish oven glass stains in minutes with 'best' cleaning hack - and it only costs 5phttps://t.co/JcqEx11m3t pic.twitter.com/x3MmqjJWXT — Mirror Money Saving (@MirrorMoney) February 21, 2024

Dicas adicionais

Além de compartilhar o segredo para limpar o vidro do forno, os membros do grupo também ofereceram conselhos para limpar as prateleiras. Deixá-las de molho durante a noite em uma solução de água com uma pastilha para lava-louças é uma opção recomendada, enquanto outros sugeriram deixá-las de molho por algumas horas caso não seja possível fazer durante a noite. Essas técnicas simples e acessíveis têm sido elogiadas por sua eficácia, tornando a tarefa de limpar o forno muito mais fácil e econômica.

Com métodos como esse, fica evidente que manter a casa limpa e organizada não precisa ser uma tarefa árdua ou dispendiosa.