Ela ganhou asas! Uma idosa se tornou viral depois de ficar pendurada em uma cortina metálica de um supermercado

Uma idosa teve um incidente inusitado em um supermercado e tudo foi registrado em um vídeo, que se tornou viral nas redes sociais. A vovó ficou suspensa no ar, depois de acidentalmente se enroscar na cortina metálica da loja.

Como se pode ver nas imagens, a idosa estava do lado de fora do supermercado, mesmo antes de ele abrir as portas. Foi nesse momento que o funcionário responsável por abrir o estabelecimento levantou as persianas metálicas.

De forma insólita, de alguma forma a avó ficou presa na cortina metálica, então de repente começou a subir no ar junto com a persiana. Em sua desesperação, a idosa tentou segurar o carrinho que estava trazendo, na tentativa de evitar continuar subindo no ar. No entanto, essa técnica não funcionou e em questão de segundos ela ficou totalmente suspensa.

Felizmente, o trabalhador do supermercado a socorreu rapidamente e correu para ajudá-la. Ele a segurou imediatamente e deu ordens para baixar a cortina, conseguindo desembaraçá-la e colocá-la em segurança.

O momento cômico, mas infeliz, já acumulou milhares de reações na Internet.