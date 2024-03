Dois policiais detidos por roubo: capturados pela câmera de sua própria viatura

Dois policiais foram presos depois de cometerem um roubo, esquecendo um detalhe crucial: a viatura que estavam usando estava equipada com uma câmera de vigilância. Na verdade, os policiais, que cometeram o crime vestindo seus uniformes e usando o veículo oficial, foram detidos e formalizados graças ao registro captado pela máquina.

De acordo com o que foi relatado pela TVN, os indivíduos foram identificados como Francisco Parra Rodríguez, que foi recentemente detido pela PDI, e Jorge Ignacio Ortiz, que já estava em prisão preventiva por outro crime. Ambos foram expulsos da instituição que fica no Chile.

O roubo ocorreu em junho de 2023, quando ambos, durante o horário de trabalho, usaram suas armas de serviço para cometer o crime. O promotor informou à TVN que “tínhamos conhecimento de que em junho do ano passado uma gangue de indivíduos, entre os quais havia dois policiais em exercício naquele momento, estavam envolvidos”.

Modus operandi

O modus operandi dos uniformizados implicava fornecer cobertura enquanto roubava mercadorias, especificamente roupas da marca Tommy Hilfiger, previamente roubadas. O promotor Hidalgo explicou que simulavam um procedimento policial falso para encobrir suas ações ilícitas.

O percurso até o local do roubo foi registrado pela radiopatrulha a uma velocidade de 150 km/h na Autopista Central. Alegaram terem assistido a um acidente de trânsito inexistente em seu registro. Uma vez fora do galpão, um dos policiais permaneceu no veículo enquanto o outro fornecia cobertura aos membros da gangue, inclusive ameaçando um trabalhador com sua arma de serviço.

Embora um deles tenha argumentado que estava apenas seguindo as ordens do outro, ambos foram acusados e estão em prisão preventiva, juntamente com outros dois membros da quadrilha criminosa.