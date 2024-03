Denúncias terríveis das condições de bailarina norte-americana presa na Rússia

Familiares da bailarina americana Ksenia Karelina, atualmente detida na Rússia por acusações de fornecer apoio financeiro à Ucrânia, denunciaram que ela está presa em más condições.

O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) acusa a mulher de arrecadar fundos desde 2022 em favor da Ucrânia, o que é considerado traição.

O The Mirror relatou que Chris Van Heerden, namorado da mulher com nacionalidade russa e americana, disse ao 'Fox & Friends First' que ela enviou uma carta contando as condições em que está detida no centro de detenção de Ekaterimburgo, a 1.400 quilômetros a leste de Moscou.

"A carta da mulher de 33 anos, conforme detalhado por seu namorado, diz que ela foi informada de que teria um toque de recolher às 6 da manhã e que deveria ir para a cama às 10 da noite. As luzes ficam acesas o tempo todo, então ela tem problemas para dormir."

Na carta, Karelina afirmou que só lhe é permitido tomar banho uma vez por dia e que lhe é permitido tomar ar fresco com acesso ao telhado da prisão, embora, supostamente, às vezes os guardas fechem a porta deixando os reclusos expostos ao frio extremo nesta região da Rússia.

Familiares e amigos de Ksenia Karelina criaram uma página do GoFundMe para arrecadar recursos para custos legais, embora não tenha sido fácil encontrar advogados, pois muitos temem retaliações.

Prisão da bailarina americana

A primeira prisão de Ksenia Karelina ocorreu em 27 de janeiro em sua cidade natal, Ecaterimburgo, e ela foi acusada de "vandalismo mesquinho" por proferir palavras obscenas. Depois, ela foi acusada de traição com base no artigo 275 do Código Penal da Rússia, um crime pelo qual ela poderia enfrentar até 20 anos de prisão.

O jornal ‘The Post’ explicou que a acusação de traição contra a dançarina americana se deve a uma transferência de 51,80 dólares de uma conta bancária americana para o Razom, que é um site que arrecada fundos para a segurança e prosperidade da Ucrânia.

Atualmente, a mulher reside na Califórnia, onde trabalha como estilista em um spa. Ela estava na Rússia visitando seus familiares.