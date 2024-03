Confirmado primeiro ato oficial de Kate Middleton após cirurgia e recuperação controversa

A Princesa de Gales visita o Centro Infantil Colham Manor com a Maternal Mental Health Alliance UXBRIDGE, INGLATERRA - 09 DE NOVEMBRO: Catherine, Princesa de Gales, reage durante sua visita ao Centro Infantil Colham Manor em Hillingdon com a Aliança de Saúde Mental Materna em 9 de novembro de 2022 em Uxbridge, Inglaterra. (Foto de Daniel Leal - WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

Após muita especulação e teorias conspiratórias, finalmente Kate Middleton parece estar pronta para voltar à ação e na última terça-feira, autoridades britânicas anunciaram que a princesa de Gales participará da cerimônia Trooping the Colour, marcando seu primeiro compromisso oficial após a cirurgia.

Em janeiro passado, a esposa do príncipe William passou por uma cirurgia abdominal da qual poucos detalhes foram divulgados. E sua recuperação também tem sido tão secreta que abriu espaço para uma série de teorias e controvérsias em torno do estado de Kate.

Quando será o primeiro ato oficial de Kate Middleton?

A cerimônia Trooping the Colour é realizada em 8 de junho e no fim de semana seguinte. Os eventos, destacados no calendário real, são desfiles de aniversário cheios de pompa em homenagem ao monarca reinante e geralmente atraem grandes multidões a cada junho para assistir ao espetáculo. Esta é uma tradição com mais de 260 anos.

Segundo o Ministério da Defesa, a princesa de 42 anos inspecionará os soldados no desfile durante a cerimônia de 8 de junho. Centenas de guardas a pé, a cavalo e membros de bandas militares participarão do espetáculo no Horse Guards, no centro de Londres, e ao longo de The Mall, o calçadão em frente ao Palácio de Buckingham.

Vamos lembrar que Middleton tem estado fora da vista do público desde janeiro, depois de ter sido internada em um hospital privado de Londres para uma cirurgia já programada. Naquele momento, não deram mais detalhes, exceto que ela retornaria às suas funções públicas após a Semana Santa.

A família real tem passado por um momento complicado nas últimas semanas, depois que tanto Kate quanto o rei Charles III viram seu serviço público prejudicado por problemas de saúde. O monarca, em particular, causou bastante preocupação devido ao seu tratamento para aumento da próstata, e depois aumentou ainda mais os alarmes ao informar seu diagnóstico de câncer, do qual não foram fornecidos detalhes também.

Kate, por sua vez, recebeu alta do hospital em 29 de janeiro, duas semanas após ser internada, e após mais de 60 dias, já foi vista em público novamente, embora algumas pessoas ainda aleguem que não é realmente ela, pois a foto não é oficial.