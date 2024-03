Cão fazendo acrobacias de skate se torna viral; veja o vídeo de ‘Tony Dog’

Os animais fazendo coisas impensáveis e inesperadas são o pão de cada dia nas redes sociais. Dessa vez foi a vez de um cachorro chileno ser protagonista de um vídeo viral.

Através de várias plataformas, um adorável registro se tornou viral, onde alguns jovens capturaram um cachorro demonstrando suas habilidades com o skate em uma praça de Iquique.

No vídeo, podemos ver como o amigo de quatro patas começa a brincar com o skate de um lado ao outro da rampa, fazendo com que os espectadores comecem a aplaudir cada um desses movimentos.

Este fato chamou a atenção dos usuários da web, que reagiram apelidando-o com referências a Tony Hawk, um dos expoentes mais reconhecidos deste esporte.

"Aguante Tony Dog"; "Como podem ser tão adoráveis?"; "Ele arrasou"; "Truques incríveis", escreveram alguns internautas na publicação.

Da mesma forma, outras pessoas pediram que agora adotem o cachorro e encontrem um lar definitivo: “cachorrinho lindo, talvez passe muitas horas olhando os jovens praticando. Tomara que alguém o leve para casa, cuide e adote”; “Tomara que alguém se apaixone por ele e o adote”; “Adotem, ele é tão fofo”.

Aqui está o vídeo: