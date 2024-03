Um cãozinho chamado Oscar foi encontrado chorando dentro de um saco de lixo no fundo de uma lixeira. O cachorrinho usou todas as suas forças para manifestar seu desespero e ser notado por alguém – o que felizmente acabou acontecendo. O relato, ocorrido nos Estados Unidos, foi extraído do portal The Dodo.

Por sorte, o cãozinho foi encontrado por alguém passando perto do local, que prontamente contatou o Abrigo Animal Tullahoma, uma cidade no Tennessee. Apesar de o barulho ter cessado quando os socorristas Reed e Cabral chegaram, a dupla localizou o saco branco no fundo da lixeira.

A força tarefa começou quando os dois socorristas utilizaram uma rede para tirar o saco branco do fundo da lixeira. Ao se depararem com Oscar em uma condição de extrema precariedade, logo temeram seu fim.

Cachorro encontrado chorando dentro de saco de lixo passa por transformação marcante

“Ele não estava se movendo, chorando ou latindo”, disse Cheryl Rhoads, gerente de controle de animais do Tullahoma Animal Shelter, ao The Dodo. “Quando ele começou a respirar, eles contataram imediatamente um de nossos veterinários para obter atendimento de emergência”.

Futuro de Oscar

Assim que chegou à clínica veterinária, Oscar pesava seis quilos. No entanto, logo diminuiu para quatro e meio, haja vista a remoção dos excessos mesclados em seu pelo. Mesmo tendo sido encontrado em condições precárias, o animal se mostrou resistente e com vontade de viver.

O cãozinho foi encaminhado a um lar adotivo e segue se recuperando, na medida em que tem surpreendido seus pais com a determinação de melhorar a cada dia.

“Oscar é atrevido”, disse Rhoads. “Sua atividade favorita é se esconder em cobertores e dormir. Ele também gosta de ser abraçado, mas nos seus termos.”

Atualmente, Oscar tem se mostrado o oposto de quando foi resgatado. Aquele cãozinho fraco, doente e carente de amor deu espaço para uma personalidade enérgica, saudável e muito amada.

“Ele está ficando mais forte a cada dia”, disse Rhoads.