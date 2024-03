“Assim queria te encontrar...”: mulher descobre seu marido a traindo em carro

Trecho do vídeo do flagrante Captura de tela

Em Honduras, o vídeo de uma infidelidade flagrante se tornou viral e agora está em todo o mundo. Uma mulher, que já suspeitava que seu marido a estava traindo, seguiu seu instinto e o seguiu, descobrindo-o com uma mulher dentro de um carro tendo relações sexuais.

A esposa gravou tudo e tudo ficou registrado, até mesmo o que a amante estava dizendo. “Assim te queria encontrar, maldito degenerado. Não tens vergonha, não tens vergonha? Nojentos mostram a cara degenerada. Uma menina anda fazendo isso, com uma menina anda Jairo! Mostra a cara degenerada, eu vou te denunciar por sem-vergonhice. Assim te queria encontrar, sabia que esse dia chegaria. O que tens a me dizer sobre a menina, que está sem sapatos, sem calcinha?”, ouve-se a mulher enganada.

No entanto, o homem saiu do carro para evitar que sua esposa o gravasse, o que foi realmente infrutífero, pois de qualquer maneira ele aparece no registro.

“Sou menor, sou uma menina, senhora, por favor, respeite-me, senhora, se você postar isso nas redes, eu vou denunciar”, dizia a mulher que estava nua da cintura para baixo e insistia que era menor de idade. Por essa mesma razão, torna-se impossível publicar o vídeo do ocorrido.

"O seu marido está à minha procura, solte-me, você não tem o direito de me segurar assim", insistia a suposta adolescente, enquanto cobria o rosto.

“Que nojo”, “eles são uns sem-vergonha”, continuou a esposa, que não acreditava no que seus olhos estavam vendo, enquanto no final do vídeo se vê o homem mostrando o rosto, mas sem dizer nada.