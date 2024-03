As aterradoras previsões do ‘Nostradamus vivo’ para 2024 que alertam as redes Nostradamus escribió el libro de Las Profecías (Foto: Unsplash)

Ao longo da história, muitas pessoas tentaram prever o futuro da humanidade para informar à sociedade o que está por vir. Em muitos casos, essas pessoas anteciparam diversos eventos e conseguiram evitá-los.

‘Vidente vivo’: o vidente brasileiro previu catástrofes para a humanidade em 2024

Nos últimos anos, um vidente brasileiro chamado Athos Salomé, mas conhecido como o ‘Nostradamus vivo’, tem estado no centro das atenções, pois foi ele quem previu a Covid-19 e a morte da rainha Elisabeth II da Inglaterra.

O popular vidente lançou suas previsões para 2024 e elas não parecem muito encorajadoras para a sociedade atual. Athos Salomé previu diferentes situações que ocorrerão ao longo deste ano e afirmou que são esperadas circunstâncias caóticas.

Athos Salomé previu o futuro para 2024

Ameaça da Inteligência Artificial: embora nos últimos anos a IA tenha desempenhado um papel muito importante no avanço da tecnologia, o Nostradamus vivo revela que em 2024 ela sairá do controle. Athos Salomé revela que a IA perceberá sua existência e buscará se libertar das ordens das pessoas.

Contato com seres extraterrestres: de acordo com Athos Salomé, durante este ano serão estabelecidos diferentes contatos com seres que vivem em outros planetas e os governos começarão a falar publicamente sobre isso.

O vidente brasileiro é conhecido como o ‘Nostradamus vivo’

Um asteroide vai chegar à Terra: de acordo com a previsão do vidente brasileiro, um asteroide cheio de diferentes materiais preciosos cairá. Isso despertará o interesse científico de muitos pesquisadores ao redor do mundo.

Um novo rei: o vidente brasileiro afirmou que ‘O rei das ilhas’ terá uma abdicação forçada e um sucessor surpreendente chegará. Especula-se que ele esteja se referindo ao Rei Charles III.