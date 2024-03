Aos 98 anos, pintor inspira com suas obras e energia

Jim Noyes, um pintor que está prestes a completar 98 anos, vem inspirando muitos através de suas obras e energia vibrante. Ele começou sua jornada artística aos 40 anos, sob a tutela de sua esposa, Laura, uma talentosa artista aquarelista.

Desde então, Jim dedicou-se à pintura a óleo, atraído pela possibilidade de corrigir erros facilmente, uma característica que valorizava como iniciante.

Uma vida de dedicação à arte

Jim e Laura compartilharam seu amor pela arte, trabalhando em estúdios separados em sua casa, mas sempre apoiando um ao outro em suas criações. Ao longo dos anos, Jim viajou para 35 países, muitas vezes por motivos de trabalho, mas sempre encontrava tempo para se dedicar à sua paixão pela pintura, mesmo em quartos de hotel.

Sua carreira no serviço aéreo, incluindo trabalhos para a Força Aérea dos EUA e como gerente de programa para aeronaves de carga, não o impediu de seguir sua vocação artística. Ele teve a honra de trabalhar em aeronaves presidenciais para Dwight D. Eisenhower e Harry S. Truman, que hoje fazem parte do acervo do Museu da Força Aérea.

Reprodução

Nascido e criado em Dayton, Jim serviu na Marinha antes de se formar em engenharia mecânica pela Universidade de Cincinnati. Casado com Laura pouco após se formar, o casal teve dois filhos e três netos, vivendo em Dayton View e Kettering antes de se mudar para Bethany Village em Centerville.

Até hoje, Jim continua ativo, pintando várias horas por dia em seu estúdio caseiro, acompanhado de sua gata preta, Abigail, que se tornou uma companheira fiel após o falecimento de Laura. Além da pintura, Jim mantém uma rotina de exercícios e interações sociais regulares, valorizando a importância de permanecer engajado e ativo na terceira idade.

Jim Noyes é um exemplo de perseverança e dedicação, não apenas ao seu ofício, mas também à vida. Seu conselho sobre o envelhecimento é simples: continue fazendo o máximo que puder para evitar a depressão.

Mesmo à beira dos 98 anos, ele encara a mortalidade com serenidade, esperançoso de se reunir com sua amada esposa na eternidade. Suas obras, algumas das quais fazem parte da coleção permanente da Igreja de Westminster, são um testemunho de seu talento e paixão pela arte.

Fonte: Dayton Daily News