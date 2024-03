4 jogadores de futebol na Argentina são acusados de abuso sexual a uma estudante de jornalismo

Novamente, um escândalo de natureza sexual abala o futebol. Desta vez, os protagonistas de uma nova acusação de abusos são quatro jogadores do Club Atlético Vélez Sarsfield, na Argentina, uma equipe que disputa o torneio da primeira divisão e é conhecida por ser um dos poucos times sul-americanos campeões mundiais a nível de clubes.

Ao meio-dia de quinta-feira, 7 de março, a justiça da Província de Tucumán anunciou que os jogadores Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio e José Ignacio Florentín estão sendo investigados por uma acusação de abuso sexual por parte de uma jovem de 24 anos, supostamente ocorrido no domingo, 3, após a partida disputada pela equipe deles contra o Atlético Tucumán.

Detalhes da denúncia

De acordo com a Unidade Fiscal de Abuso Sexual Nº 1 de Tucumán, a estudante de jornalismo, cuja identidade permanece em segredo até agora, declarou que entrou em contato com o goleiro uruguaio, Sebastián Sosa, através de mensagens no aplicativo Instagram, convidando-o para o hotel Hilton Garden Inn.

Na sua chegada ao local, ela compartilhou algumas cervejas e vários drinks de fernet, situação que, poucos minutos depois, de acordo com o relato, começou a "se sentir mal, muito tonta". A denúncia detalha que ela se sentia entorpecida e, enquanto tentava se recuperar, foi sexualmente abusada sem consentimento algum.

Após receber as declarações, o Ministério Público ordenou exames protocolares à vítima e uma análise das roupas que ela estava vestindo no momento do ataque, além de solicitar os vídeos das câmeras de segurança do hotel para corroborar ou refutar o fato.

Afastados ‘de maneira preventiva’

Após a divulgação do escândalo, o Vélez Sarsfield afastou preventivamente os quatro acusados, medida que faz parte de seu protocolo de atuação em casos de violência de gênero na instituição. Através de um comunicado oficial, a Diretoria expressou estar à disposição da Justiça para fornecer informações à investigação.