Você sabia que o Oreo tem um dia especial? Descubra a história do biscoito favorito do mundo

Dia Nacional do Oreo: a história da bolacha favorita no mundo

Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo se reúnem para celebrar o Dia do Oreo, marcando mais de um século de prazer com os biscoitos mais vendidos nos cinco continentes.

Embora seja tradicionalmente conhecido como o Dia Nacional da Oreo nos Estados Unidos (EUA), onde foram lançados pela primeira vez em 1912, não há uma instituição que tenha decretado este dia oficialmente. No entanto, em 6 de março é comemorada a biscoito Oreo.

Desde sua criação, até hoje, os biscoitos Oreo foram se tornando os favoritos das pessoas desde o início do século XXI, destacando seu inconfundível sabor original.

Ao longo dos anos, a marca inovou com sabores irresistíveis, como a combinação de chocolate e baunilha, morango, chocolate branco e muitas outras edições especiais que enlouqueceram os consumidores.

Oreo completa 112 anos de existência

Apesar de que a Oreo não lançou nenhuma promoção ou biscoito especial para comemorar seus 112 anos de existência, os fãs prestam homenagem diariamente a esta deliciosa sobremesa; seja no café da manhã, como um desejo repentino ou para matar a fome a caminho de casa, eles se tornaram um companheiro inseparável na vida cotidiana dos amantes de biscoitos.

Embora no Brasil não seja oficialmente celebrado o Dia Nacional do Oreo, não há dúvida de que esses biscoitos deixaram uma marca indelével em nossa cultura culinária, já que diferentes sobremesas são feitas com este delicioso sanduíche de recheio cremoso.

Em cada mordida, celebramos a doce história do Oreo, que continua sendo a opção preferida para aqueles que buscam adoçar seus dias com um toque de nostalgia e sabor incomparável.